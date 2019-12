Feministische Performance geht viral: "Der Vergewaltiger bist du"

Nachdem sie am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen vor einer Woche erstmals in der Hafenstadt Valparaiso gezeigt wurde, geht sie viral: auf Social Media und in einer Großstadt nach der anderen. So gab es in den vergangenen Tagen ähnliche Aufführungen in Mexiko-Stadt und Bogota, Lima und San Jose, aber auch in Berlin, Hamburg, Amsterdam, Madrid, Paris und London.

Wien hat das Lied noch nicht erreicht, doch das dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Chile: Wo der Neoliberalismus abgeschafft werden soll

Erinnerungen an die #MeToo-Bewegung werden wach: Mit dem Lied wenden sich die Frauen gegen Macho-Kultur und sexuelle Gewalt, gegen patriarchalische Strukturen und repressive Regierungen. "Der Unterdrücker-Staat ist ein vergewaltigender Macho", heißt es in der Performance.

In Chile, wo seit Wochen Tausende Demonstranten gegen die konservative Regierung, das neoliberale Wirtschaftssystem und das Erbe der Pinochet-Diktatur auf die Straße gehen, fiel die Aktion auf fruchtbaren Boden und wurde bereits dutzendfach wiederholt.