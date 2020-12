Fast 100 Italiener wollen Messdiener im Skiort Cortina werden

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich 95 Bewerbungen aus ganz Italien - von der Lombardei bis Sizilien - erhalten würde“, sagte der Pfarrer, der sich jetzt Zeit nehmen will, die Lebensläufe zu prüfen. In einer ersten Phase soll der Messdiener einen befristeten Arbeitsvertrag erhalten. Danach soll der Vertrag in einen unbefristeten umgewandelt werden.