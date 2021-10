Fall Eitan: Letzte Anhörung in Israel, Urteil in zwei Wochen erwartet

Geprüft wird in Tel Aviv nun, ob das Kind an seine Tante väterlicher Seite Aya Biran zurückgegeben werden soll, die von den italienischen Behörden eigentlich das Sorgerecht für den Sechsjährigen erhalten hatte. Die Tante setzt für die Rückkehr des Buben auf eine internationale Vereinbarung, nämlich das Haager Kindesentführungsübereinkommen, dem sich sowohl Israel als auch Italien angeschlossen haben. Dieses soll Kinder vor Entführungen oder Verschleppungen in andere Länder schützen. Zudem sieht es vor, Kinder so schnell wie möglich in den Staat des bisherigen, gewohnten Aufenthalts zurückzubringen. Eitan hat vor dem Seilbahnunglück mit seiner Familie in Italien gelebt.

Zur Gerichtsverhandlung zugelassen wurden die Tante und der Großvater mit ihren Anwälten. Anwesend war außerdem die Israel lebende Tante mütterlicherseits, Gali Peleg, die in Israel das Sorgerecht für ihren Neffen beantragt hatte.