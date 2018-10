Fälle von West-Nil-Fieber in Tschechien nachgewiesen

Der Zustand des Patienten in Tschechien, der vor seiner Erkrankung nicht im Ausland gewesen war, sei stabil, berichtete das Spital. Bereits im August sei dort eine 72 Jahre Frau gestorben, die sich mit dem Virus infiziert hatte. Sie litt auch an weiteren Erkrankungen. Zu nachgewiesenen Infektionen bei Menschen war es in Tschechien zuletzt im Jahr 1997 nach einer längeren Hochwasserperiode gekommen. In Südosteuropa gibt es in diesem Jahr eine besonders heftige Infektionswelle mit bereits mehr als 120 erfassten Toten vor allem in Italien, Rumänien, Serbien und Griechenland.