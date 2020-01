Exkremente im Inka-Tempel: Touristen aus Peru abgeschoben

Peru hat fünf Touristen wegen mutmaßlicher Beschädigung der weltberühmten Inka-Ruinen von Machu Picchu in das Nachbarland Bolivien abgeschoben. Einem sechsten Urlauber soll in Peru der Prozess gemacht werden, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Der 28-jährige Argentinier hat demnach zugegeben, Schäden am Sonnentempel von Machu Picchu angerichtet zu haben.

Den fünf abgeschobenen Urlaubern aus Frankreich, Brasilien, Argentinien und Chile - sie sind zwischen 20 und 32 Jahre alt - wurde für die nächsten 15 Jahre die Einreise nach Peru untersagt.