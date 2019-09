Machu Picchu: Die Kreuzung, an der sich die Inka trafen

Die Inkastadt Machu Picchu gilt als eines der Wunder menschlicher Baukunst und ist heute ein UNESCO-Weltkulturerbe. Denn die aus massiven, fugenlos zusammengefügten Steinblöcken errichteten Bauten fügen sich perfekt in das Terrain des fast unzugänglichen Berggipfels in den peruanischen Anden ein. Selbst die Spanier übersahen bei ihrer Eroberung der Region diese auf dem Gipfel versteckte Stadt.

Doch die schwer zugängliche Höhenlage von Machu Picchu weckt auch die Frage, wie und warum sich die Inkas ausgerechnet diesen Berggipfel als Standort für ihre heilige Stadt ausgesucht haben. War es nur die versteckte, nahezu uneinnehmbare Lage? Spielten religiöse Aspekte eine Rolle? Oder waren es auch praktische Erwägungen? Für letzteres spricht nun eine Studie von Geologen um Rualdo Menegat von der Föderalen Universität von Rio Grande do Sul in Brasilien. Sie ist im Fachmagazin Geological Society of America veröffentlicht.

Bruchzonen im Untergrund

Die Forscher hatten auf Basis von Satellitendaten und Messungen vor Ort untersucht, welche tektonischen und geologische Strukturen sich im Untergrund von Machu Picchu verbergen. Dabei zeigte sich: Die berühmte Inkastadt steht auf einem ganzen Netzwerk von Brüchen und tektonischen Verwerfungen. Die Spanne reicht von feinen, kaum sichtbaren Rissen im Gestein bis zu großen, 175 Kilometer langen Bruchzonen im Untergrund.

Bauwerke spiegeln unterirdische Bruchlinien