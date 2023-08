Erzieher wegen 1.623 Kindesmissbrauchsfällen angeklagt

Nach Angaben der Nationalpolizei sind mittlerweile alle australischen Kinder, die in den Videos auftauchen, identifiziert worden.

In Zusammenarbeit mit internationalen Behörden müsse aber noch die Identität von vier Kindern geklärt werden, die offenbar im Ausland missbraucht wurden. Der erste Gerichtstermin soll am 21. August in Brisbane stattfinden.

➤ Mehr lesen: Experten zerlegen neues Gesetz gegen Kindesmissbrauch