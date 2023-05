Experten zerlegen neues Gesetz gegen Kindesmissbrauch

"Weiter verkompliziert"

Harte Kritik äußert auch die Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen Graz Caroline List, Frau des suspendierten Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Die Neufassung des Gesetzes sehe acht unterschiedliche Strafdrohungen vor, was "für den Rechtsanwender äußerst unübersichtlich" sei, befindet List in ihrer Stellungnahme. Zudem weist sie auf sprachliche Mängel hin.

Ebenfalls überarbeitet hat die Regierung die Regeln für Tätigkeitsverbote bereits verurteilter Täter. Das heißt: Es kommt ein flächendeckendes Berufsverbot für Kinderschänder in der Kinder- und Jugendarbeit. Dieses galt bisher nur, wenn Täter zum Tatbegehungszeitpunkt bereits mit Kindern gearbeitet haben.

Auch hier sieht List Mängel im Gesetzestext. Die Regierung schlägt eine Ausdehnung - neben Erwerbsarbeit oder einer sonstigen Tätigkeit in einem Verein oder in einer anderen Einrichtung - auf "vergleichbare Tätigkeiten" vor. List ist nicht klar, was diese "vergleichbaren Tätigkeiten" noch sein könnten.

Fazit der Expertin: Den Erläuterungen sei "keine wirkliche Begründung für die vorgeschlagenen Strafsatzerhöhungen und keine Darlegung kriminalpolitischer Ursachen für die vorgeschlagenen Änderungen zu entnehmen". Deshalb meint List, mit Verweis auf den Fall Teichtmeister: "Als Begründung ist bloß eine politische Willenserklärung nachzuvollziehen, die selbst auf einen Einzelfall zurückzuführen ist. Die schon bislang schwer verständliche und judizierbare Bestimmung wird in der vorgeschlagenen Fassung weiter verkompliziert."