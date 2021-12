Erzengel Michael droht tiefer Fall – vom Sockel

Im französischen Segel-Dorado Les Sables-d’Olonne an der Atlantikküste ist ein heftiger Streit um eine Statue des Erzengels Michael entbrannt. 2018 hatte die Stadt eine Bronzestatue des Engels auf der Place Saint-Michel vor einer Kirche aufstellen lassen. Doch am Donnerstag wies das Verwaltungsgericht in Nantes die Stadt nach der Klage des „humanistischen Bundes“ an, das Standbild binnen sechs Monaten zu entfernen.