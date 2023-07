Erzbischof Gänswein übernimmt Gottesdienst in Freiburg

Seit einigen Tagen wohnt der 66-Jährige wieder in Freiburg, nachdem der Papst Mitte Juni verfügt hatte, Gänswein müsse in die Großstadt im Breisgau ziehen. "Ich bin ein Ärgernis in dem Sinne, dass ich lästig bin, ich bin in diese Situation hineingeraten. Ich habe versprochen, zu schweigen und zu gehorchen", sagte der Geistliche im Vorfeld seines Gesprächs mit Erzbischof Burger.

In seiner neuen Heimat fühlt er sich zu Hause, wohl auch, weil es schon einmal sein zu Hause war, wie er erklärt: "Freiburg ist schön, ich habe hier vor 40 Jahren studiert, hier lebt man gut. Haben Sie die Wasserkanäle gesehen? Wenn man sie zusammenzählt, sind sie 60 Kilometer lang. Und dann gibt es einen ausgezeichneten Wein, besser als der italienische Wein. Der Wein von hier, nicht der ganze deutsche Wein."