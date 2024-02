Erste private Mondlandung: "Nova-C" offenbar umgekippt

Die Batterien würden via Solarpanele geladen, und die meisten Geräte seien auf der bodenabgewandten Seite des Landers. "Wir sammeln Daten", sagte Altemus. Das Gefährt sei in der Nähe des geplanten Landeorts aufgekommen und stabil. Lediglich eine Nutzlast mit einem Kunstobjekt sei auf der bodenzugewandten Seite angebracht. US-Künstler Jeff Koons hatte 125 Miniaturskulpturen aus rostfreiem Stahl - "Moon Phases" genannt - mit zum Mond geschickt.

"Nova-C", auch "Odysseus" oder "Ody" genannt, hatte in der Nacht auf Freitag sein Ziel in der südlichen Region des Erdtrabanten erreicht. Zunächst hatte es geheißen, der Lander habe aufrecht auf der Mondoberfläche aufgesetzt. Diese vermutlich falsche Annahme rühre von Sensoren in den Treibstofftanks her, sagte Altemus nun.

Man hoffe, dass die NASA-Sonde "Lunar Reconnaissance Orbiter" noch am Wochenende ein Bild des Landers mache, sagte Altemus. Dann könne man die genaue Position und Ausrichtung des Geräts ermitteln.