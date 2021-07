Erneut schwere Unwetter und Sturzfluten in Belgien

Erst vor etwas mehr als einer Woche wurde Belgien bereits Opfer von Sturzfluten und Hochwasser. Die Stadt Lüttich musste evakuiert werden und sogar Feuerwehren aus Niederösterreich mussten zur Hilfeleistung in das belgische Hochwassergebiet ausrücken.

Am heutigen Samstagabend war es erneut soweit. In der Stadt Dinant in der Region Wallonien sorgte Starkregen erneut für eine Sturzflut.