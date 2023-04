Erneut Schicksalsschlag für "Frecce Tricolori": Kleinflugzeug abgestürzt

Ein Pilot der italienischen Luftwaffe ist ab Samstagabend mit einem Kleinflugzeug nahe Udine abgestürzt. Der 34-jährige Alessio Ghersi und ein Angehöriger, der mit ihm im Flugzeug saß, kamen ums Leben, wie italienische Medien berichteten.

Die Maschine des Typs Pioneer 300 stürzte kurz nach dem Start von einem Flugplatz in Campoformido in der Provinz Udine ab. Zeugen beobachteten eine Rauchwolke und alarmierten die Behörden. Das Flugzeug schlug in einer steilen Berggegend auf, die die Rettungsmannschaften nur zu Fuß erreichen konnten.

Der aus dem norditalienischen Piemont stammende Ghersi, Vater von zwei Kleinkindern, galt als erfahrener Pilot. Er war Mitglied der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe "Frecce Tricolori". Die Luftwaffe kondolierte der Familie des Piloten.

Schweres Unglück vor bald 35 Jahren

Am 28. August 1988 waren bei einer Schau auf dem US-Militärflughafen Ramstein drei Jets der "Frecce Tricolori" (Dreifarbige Pfeile) kollidiert. Eine Maschine stürzte in die Menge und explodierte. 67 Zuschauer und drei Piloten starben.