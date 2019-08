Ermordete Beauty-Bloggerin: Ex-Freund nun geständig

Auf ihrem Account katti_loves_life teilte Ekaterina regelmäßig Bilder aus ihrem Leben mit ihren 107.000 Followern. Die ehemalige Miss Moskau schloss erst kürzlich ihr Medizinstudium ab. Ihr letztes Posting am 22. Juli zeigt die Influencerin noch entspannt im Urlaub in Griechenland. Seitdem stand ihr Account still und von einem Lebenszeichen fehlte jede Spur.

Als ihre Angehörigen sie tagelang nicht mehr erreichen konnten und ihren Vermieter deshalb kontaktierten, wurde sie tot in ihrer Wohnung in Moskau gefunden. Ihre mit Messerstichen übersäte Leiche lag eingezwängt in einem Koffer. Der Ex-Freund wurde bereits wegen Mordes angeklagt und soll gegen die Anklage keinen Einspruch eingelegt haben.