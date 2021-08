Erdbeben in Italien: Die Wunden wollen nicht verheilen

Einwohnerschwund

Wir erreichen die groß angelegte Piazza, die an eine Theaterkulisse erinnert. Freilich, jetzt sind alle historischen Bauten mit Stahlseilen festgezurrt, doch man braucht nicht viel Fantasie, um sich den Trubel von einst vorzustellen. „Das Problem ist hier, wie in allen anderen historischen Zentren, dass der Wiederaufbau besonders schwierig ist.“ Spiganti Maurizi rechnet mit mindestens 15 Jahren, bis alles so ist, wie es einst war. „Und wollen wir hoffen, dass es dann noch Einwohner gibt“, fügt er hinzu. Vor dem Erdbeben lebten in Visso 1.180 Menschen, jetzt sind es nur noch 900, von denen 80 Prozent weiter in Fertighäusern wohnen (müssen). Vor allem die Jungen ziehen ab.

Von der wunderschönen gotischen Basilika in Norcia steht nur mehr die Fassade. Mitten auf dem Platz erblickt man die Statue des Heiligen Benedikt. Sein Arm ist erhoben, und es scheint als würde auch er rügend auf die noch immer in Trümmern liegende Basilika weisen.