Richtung Weltrekord: 19-Jährige startete Flug um die Erde

Die 19-jährige Zara Rutherford hat von Belgien aus ihren Flug um die Erde gestartet. Die belgisch-britische Pilotin hob am Mittwochvormittag in ihrem Ultraleichtflugzeug aus der Stadt Kortrijk ab. Läuft alles nach Plan, wird sie rund drei Monate unterwegs sein und in 90 Stopps den Planeten umrunden.

Rutherford will damit die jüngste Frau der Welt werden, die diesen Flug alleine unternommen hat. Bisher hält diesen Weltrekord die Amerikanerin Shaesta Waiz, die im Alter von 30 Jahren allein den Planeten umflog. Männlicher Rekordhalter ist ein 18-Jähriger - für Zara auch ein Zeichen der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Sie hofft, mehr Mädchen für Naturwissenschaft und Luftverkehr begeistern zu können.