Erdbeben in China: Zahl der Toten steigt auf 131

Das betroffene Gebiet liegt in einer abgelegenen Bergregion am östlichen Rand des tektonisch aktiven Qinghai-Tibet-Plateaus. Die Temperatur in Linxia, in der Nähe des Ortes, an dem sich das Erdbeben ereignete, lag am Dienstag in der Früh bei etwa minus 14 Grad Celsius. Der Großteil Chinas kämpft mit eisigen Temperaturen, da seit vergangener Woche eine Kältewelle das Land heimsucht. Die betroffene Region gilt als einer der ärmsten Chinas.

Es ist das schwerste Erdbeben in China seit neun Jahren. Das letzte schwere Erdbeben in China mit vielen Toten hatte sich im vergangenen Jahr ereignet, als im Südwesten des Landes mehr als 60 Menschen ums Leben kamen. Im Jahr 2008 wurde die Provinz Sichuan von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,9 erschüttert, bei dem mehr als 80.000 Menschen ums Leben kamen.