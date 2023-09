Erdbeben: Über 240 Österreicher in Marokko

Ein schweres Erdbeben erschütterte in der Nacht auf Samstag mehrere Regionen in Marokko. Ging man um 4 Uhr nachts noch von rund 30 Todesopfern aus, stieg die Zahl am Samstagvormittag auf mindestens 632 Menschen an. Das teilte das Innenministerium des Landes mit. Mehr als 150 Verletzte wurden bereits in Krankenhäuser gebracht.

Auf KURIER-Anfrage heißt es seitens des Außenministeriums, dass nach derzeitigen Informationen keine Österreicher vom schweren Beben betroffen sind. "Es sind rund 30 Österreicherinnen und Österreicher in Marokko beim Außenministerium registriert, zudem wissen wir von rund 215 Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern vor Ort", heißt es in der Anfragebeantwortung.