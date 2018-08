Ende der Zeitumstellung: „Vielleicht kommt ewiger Sommer“

Und was wollen die Österreicher?

In erster Linie einmal ein Ende der Zeitumstellung. Bei der EU-Online-Befragung forderten dies 77 Prozent der aus Österreich abgegebenen Stimmen. Bei der Frage nach Sommer- oder Normalzeit gab es eine klare Zustimmung zur dauerhaften Sommerzeit.

Droht uns dann in der EU ein europäischer Zeit-Fleckerlteppich?

Genau das soll verhindert werden, die Kommission wird nach einer möglichst EU-weiten Lösung suchen. Vorerst aber soll es einzelnen Staaten verboten sein, auf die Schnelle gleich einmal die Sommer- oder die Normalzeit einzuführen. Schon jetzt gibt es in der EU drei Zeitzonen. In Irland, Portugal und Großbritannien gilt die mittlere Greenwich-Zeit. In 17 EU-Staaten, darunter Österreich – die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Und in acht weiteren Ländern im Osten oder Südosten Europas ist es noch eine Stunde später.