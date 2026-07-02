Heiratsantrag in 440 Metern Höhe: Extremkletterer erklimmen Empire State Building
Zwei Menschen sind auf die Spitze des weltberühmten Empire State Buildings (443,2 Meter hoch bis zur Spitze) geklettert und haben dort in etwa 440 Metern Höhe ein Plakat mit einer Friedensbotschaft enthüllt. „When the power of love beats the love of power the world knows peace“ (auf Deutsch etwa: Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, dann weiß die Welt, was Frieden ist), stand auf dem Plakat. Das Zitat wird dem 1970 gestorbenen US-Musiker Jimi Hendrix zugeschrieben.
Paar wurde verhaftet
Die Aktion sei nicht genehmigt gewesen, sagte ein Sprecher der Verwaltung des Empire State Buildings der Deutschen Presse-Agentur. Mithilfe der Polizei habe die Situation aber schnell unter Kontrolle gebracht werden können und es habe keinerlei Gefahr für Menschen in dem Gebäude gegeben. Die beiden Menschen seien vorübergehend festgenommen worden, teilte die Polizei mit.
Bekannte russische Rooftopper
US-Medienberichten zufolge handelt es sich bei den beiden um das russische Extremkletterer-Paar Angela Nikolau (33) und Ivan Beerkus (32). Sie sind als sogenannte Rooftopper bekannt und haben sich durch das illegale Besteigen von Wolkenkratzern, Kränen und anderen Bauwerken ohne Sicherung weltweit einen Namen gemacht. Ihre spektakulären Kletteraktionen wurden auch im Netflix-Dokumentarfilm „Skywalkers: A Love Story“ begleitet.
Extremkletterer-Paar verlobte sich in 440 Metern Höhe
Den Berichten zufolge verlobte sich das Paar auf der Spitze des Empire State Buildings. Drohnenaufnahmen zeigen, wie der 32-Jährige in schwindelerregender Höhe vor seiner Partnerin auf die Knie geht und ihr einen Heiratsantrag macht. Angela Nikolau veröffentlichte später in den sozialen Medien Bilder Extremaktion, darunter ein Foto, das ihre Hand mit dem Verlobungsring hoch über den Dächern von New York zeigt.
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