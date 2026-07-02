Zwei Menschen sind auf die Spitze des weltberühmten Empire State Buildings (443,2 Meter hoch bis zur Spitze) geklettert und haben dort in etwa 440 Metern Höhe ein Plakat mit einer Friedensbotschaft enthüllt. „When the power of love beats the love of power the world knows peace“ (auf Deutsch etwa: Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, dann weiß die Welt, was Frieden ist), stand auf dem Plakat. Das Zitat wird dem 1970 gestorbenen US-Musiker Jimi Hendrix zugeschrieben.

Paar wurde verhaftet Die Aktion sei nicht genehmigt gewesen, sagte ein Sprecher der Verwaltung des Empire State Buildings der Deutschen Presse-Agentur. Mithilfe der Polizei habe die Situation aber schnell unter Kontrolle gebracht werden können und es habe keinerlei Gefahr für Menschen in dem Gebäude gegeben. Die beiden Menschen seien vorübergehend festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Bekannte russische Rooftopper US-Medienberichten zufolge handelt es sich bei den beiden um das russische Extremkletterer-Paar Angela Nikolau (33) und Ivan Beerkus (32). Sie sind als sogenannte Rooftopper bekannt und haben sich durch das illegale Besteigen von Wolkenkratzern, Kränen und anderen Bauwerken ohne Sicherung weltweit einen Namen gemacht. Ihre spektakulären Kletteraktionen wurden auch im Netflix-Dokumentarfilm „Skywalkers: A Love Story“ begleitet.