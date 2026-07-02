Nara Smith macht Krebsdiagnose ihrer 2-jährigen Tochter öffentlich

Whimsy Lou , die zweijährige Tochter von Influencerin Nara Smith und Model Lucky Blue Smith , hat Krebs, wie sie auf Instagram bekannt gaben. In einem Video schildern sie, „Ende des vergangenen Jahres“ die Diagnose erhalten zu haben. Um welche Krebsart es geht, ließ das prominente Paar zunächst offen.

„Die Intuition einer Mutter“

In dem Clip geht Smith auf die zurückliegende Zeit ein: „Als wir etwas Verdächtiges an ihr entdeckten, brachten wir sie in die Notaufnahme, aber dort wusste man nicht so recht, was man damit anfangen sollte“, schildert sie. „Als wir sie zu unserem Kinderarzt brachten, erinnere ich mich nur daran, wie er ganz still und ruhig wurde ... In diesem Moment sackte mir das Herz in die Hose.“ Sie habe nicht gewusst, ob es „Bauchgefühl war oder einfach die Intuition einer Mutter, aber das Erste, was ich fühlte, war: Sie hat Krebs“.

Der Arzt habe geraten, mit dem Mädchen in ein Kinderkrankenhaus zu fahren. „Nach vielen Röntgenaufnahmen, Ultraschalluntersuchungen und schließlich einer Biopsie riefen sie uns sofort an und sagten, dass sie Krebs habe, dass er sich ausgebreitet habe und dass sie umgehend kommen und mit der Chemotherapie beginnen müsse“, so Nara Smith, die mit Lucky Blue Smith noch die Töchter Rumble Honey und Fawnie Golden und Sohn Slim Easy hat. Lucky Blue Smith hat ein weiteres Kind aus einer früheren Beziehung.