Mit 83 Jahren: Italo-Barde Al Bano heiratet noch einmal

Jetzt will er im Alter von 83 Jahren wieder heiraten. Die Nachricht wurde vom Künstler selbst während einer Aufzeichnung der Sendung „Storie al bivio di sera“, die am Dienstagabend von Rai 2 ausgestrahlt wird, bekannt gegeben.

Jahrzehntelang waren Al Bano Carrisi und seine Ehefrau Romina Power eines der beliebtesten Sängerduos Europas: Nach der Trennung des Paares im Jahr 1999 ging Al Bano eine Beziehung mit dem Showgirl Loredana Lecciso (53) ein, mit der er zwei Kinder hat.

Das Eheversprechen sei für ihn nun eine sichere Entscheidung, auch im Sinne der Familie. Nach vielen Schwierigkeiten in der Vergangenheit sei Lecciso heute „die Frau, die ich immer an meiner Seite gewollt habe“, so der Sänger. Kennengelernt hatten die beiden einander in Lecce, unweit von Al Banos Heimatort Cellino San Marco. 2001 wurde die gemeinsame Tochter Jasmine geboren, ein Jahr später folgte Sohn Albano Jr. Wann und wo die Hochzeit stattfinden soll, gab Carrisi nicht bekannt.

Partnerschaft war immer wieder von Krisen geprägt

Die Partnerschaft mit Lecciso war über die Jahre hinweg immer wieder von Krisen geprägt. Nach einer Trennung kehrten die beiden jedoch erneut zueinander zurück und entschieden sich schließlich für einen gemeinsamen Lebensweg. Auch in späteren Jahren kam es zu Spannungen, etwa nach Fernsehprojekten Leccisos oder öffentlichen Diskussionen über die Zukunft der Beziehung. Dennoch fanden die beiden immer wieder zueinander zurück und stabilisierten ihre Partnerschaft, während Al Bano gelegentlich wieder mit seiner Ex-Ehefrau Romina Power auftrat.

Lecciso betonte in früheren Interviews, dass trotz aller Höhen und Tiefen eine tiefe Verbundenheit zu Al Bano geblieben sei. Noch vor wenigen Jahren hatte Al Bano angekündigt, als Berufsmusiker aufzuhören. Er hat es sich offenbar anders überlegt. Inzwischen tourt er weiterhin durch die Welt, um seine Hits wie „Felicitá“ und „Sempre Sempre“ zu singen.