Das Line-up für die Starnacht am Wörthersee steht fest

Am 10. und 11. Juli werden in der Klagenfurter Ostbucht wieder zahlreiche Hits erklingen. Am Montagvormittag wurde das Line-up für die Starnacht am Wörthersee in der Villa Lido in Klagenfurt präsentiert.

Fix am Start sind Al Bano, Ray Dalton, Beatrice Egli, Angelo Kelly, Pizzera & Jaus, Vanessa Mai, Semino Rossi, Natalie Holzner, Ela und Kamrad.