Das Line-up für die Starnacht am Wörthersee steht fest
Am 10. und 11. Juli werden in der Klagenfurter Ostbucht wieder zahlreiche Hits erklingen. Am Montagvormittag wurde das Line-up für die Starnacht am Wörthersee in der Villa Lido in Klagenfurt präsentiert.
Fix am Start sind Al Bano, Ray Dalton, Beatrice Egli, Angelo Kelly, Pizzera & Jaus, Vanessa Mai, Semino Rossi, Natalie Holzner, Ela und Kamrad.
"Die Starnacht am Wörthersee ist ein Highlight, das Kärnten, das schönste Bundesland der Welt, in die Wohnzimmer von mehr als einer Million Menschen in Österreich und Deutschland bringt. Ich freue mich, heuer wieder dabeisein zu dürfen. Mit dabei werden auch 1.000 ehrenamtlich tätige Kärntnerinnen und Kärntner sein, welchen das Land auf diese Weise 'Danke' für ihren großartigen Einsatz sagen möchte", so Landeshauptmann Daniel Fellner.
Und Starnacht-Produzent Martin Ramusch betonte: "Mit einem Gesamt-Werbewert von 12,9 Millionen Euro und einer regionalen Wertschöpfung von 3,4 Millionen Euro unterstreicht die Starnacht am Wörthersee ihre Bedeutung für Region und Land."
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