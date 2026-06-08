Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Austropromis

Das Line-up für die Starnacht am Wörthersee steht fest

Die Musikveranstaltung findet am 10. und 11. Juli in der Klagenfurter Ostbucht statt.
08.06.2026, 13:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Drei Personen halten gemeinsam ein großes hölzernes Steuerrad am Wörthersee.

Am 10. und 11. Juli werden in der Klagenfurter Ostbucht wieder zahlreiche Hits erklingen. Am Montagvormittag wurde das Line-up für die Starnacht am Wörthersee in der Villa Lido in Klagenfurt präsentiert.

Fix am Start sind Al Bano, Ray Dalton, Beatrice Egli, Angelo Kelly, Pizzera & Jaus, Vanessa Mai, Semino Rossi, Natalie Holzner, Ela und Kamrad.

ESC-Starter Cosmó zeigt sich auf der Starnacht-Bühne in ganz neuem Look

"Die Starnacht am Wörthersee ist ein Highlight, das Kärnten, das schönste Bundesland der Welt, in die Wohnzimmer von mehr als einer Million Menschen in Österreich und Deutschland bringt. Ich freue mich, heuer wieder dabeisein zu dürfen. Mit dabei werden auch 1.000 ehrenamtlich tätige Kärntnerinnen und Kärntner sein, welchen das Land auf diese Weise 'Danke' für ihren großartigen Einsatz sagen möchte", so Landeshauptmann Daniel Fellner.

"Starnacht" ließ den Neusiedler See erklingen

Und Starnacht-Produzent Martin Ramusch betonte: "Mit einem Gesamt-Werbewert von 12,9 Millionen Euro und einer regionalen Wertschöpfung von 3,4 Millionen Euro unterstreicht die Starnacht am Wörthersee ihre Bedeutung für Region und Land."

Konzert Beatrice Egli Klagenfurt Kärnten
kurier.at, SW  | 

Kommentare