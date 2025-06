"Starnacht" ließ den Neusiedler See erklingen

Der Startschuss für die neue "Starnacht"-Saison fiel am vergangenen Samstag auf der Seebühne Mörbisch im Burgenland mit der diesjährigen "Starnacht am Neusiedler See".

Die vom ORF im Hauptabendprogramm live übertragene "Starnacht" stellte das Burgenland in den Mittelpunkt der Schlagermusik. Eine Aufzeichnung der Live-Übertragung vom 7. Juni sendet der deutsche Sender MDR am Pfingstmontag.

Nächster Termin Anfang Juli

"Die 'Starnacht' hat gezeigt, was das Burgenland kann und was für die Burgenländerinnen und Burgenländer und ganz besonders für unsere Gäste so wertvoll ist: nämlich Musik in einer traumhaften Kulisse", betonte Winkler.

Den nächsten Starnacht-Termin gibt es bereits in etwa einem Monat: Am 5. Juli gastiert die Schlagershow u. a. mit Pupi, Nik P. und Kerstin Ott am Wörthersee. Im September folgt dann die Wachau.