Am Freitag, den 12. Juni, entdeckten Strandreiniger auf der unbewohnten Insel Mosken, die zu den norwegischen Lofoten gehört, die Leiche eines Mannes. Da seine Identität bislang nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei nun um internationale Mithilfe.

Leiche am Strand von einsamer Insel entdeckt Nach Angaben von NRK Nordland, einer Regionalredaktion des norwegischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks NRK, wurde der Tote kurz nach 14 Uhr von einem Mitarbeiter der norwegischen Umweltorganisation „In the Same Boat“ während Strandreinigungsaktionen gefunden. Einer der freiwilligen Helfer fand den Leichnam kurz vor Abschluss der Arbeiten am Ufer direkt am Wasserrand.

DNA-Analyse lieferte keine Treffer Die Strandreinigungsorganisation verständigte umgehend die Polizei und dokumentierte den Müll, der in unmittelbarer Nähe des Toten gefunden wurde. Zu den umfangreichen Ermittlungen gehörten auch eine Obduktion sowie DNA-Untersuchungen, um die Identität, den Todeszeitpunkt und die mögliche Todesursache zu bestimmen. Die DNA-Analyse brachte jedoch keinen Aufschluss darüber, um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt.

„Nach unseren ersten Ermittlungen konnten wir bislang nicht feststellen, wer er ist. Außerdem haben wir nur wenige Informationen darüber, warum er auf Mosken gelandet ist“, erklärte Staatsanwalt Jørgen Bunk Olsen gegenüber NRK. Die norwegischen Ermittler entschieden sich daraufhin, den Fall publik zu machen, und bitten nun um Hinweise. Zudem wurde eine internationale polizeiliche Zusammenarbeit eingeleitet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Foto: Eirik Lekang / Polizei/NRK Der Verstorbene trug diesen Weißgoldring sowie Turnschuhe der Marke Tommy Hilfiger. (Foto: Eirik Lekang / Polizei/NRK)

Auffälliger Weißgoldring Was bisher bekannt ist: Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ein bis vier Wochen vor seinem Auffinden verstorben ist.

Er war etwa zwei Meter groß und schätzungsweise zwischen 40 und 60 Jahre alt.

und schätzungsweise alt. Er trug Sneaker der Marke Tommy Hilfiger in Schuhgröße 48 sowie einen Weißgoldring mit einem blauen und einem weißen Stein.

in Schuhgröße 48 sowie einen Bekleidet war der Mann außerdem mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Kapuzenjacke der Marke Mustang und einer schwarzen G-Shock-Digitaluhr von Casio. Ob der Mann aus eigener Kraft auf die Insel gelangte oder von den Meeresströmungen dorthin getragen wurde, ist bislang unklar.