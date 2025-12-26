Mitten auf der grasbewachsenen Insel Elliðaey im Süden Islands steht ein einzelnes weißes Haus – das einzige Gebäude auf dem ganzen Eiland. Oft wird es als das "einsamste Haus der Welt" bezeichnet, um das sich einige Mythen und Spekulationen ranken. Wer wohnt in diesem abgeschotteten Domizil?

Gehört die Insel Sängerin Björk oder einem Milliardär? Als vor einigen Jahren Bilder der skurrilen Szenerie die Runde machten, erlangte das Gebäude internationale Aufmerksamkeit. Wie Norrmagazin berichtet, hält sich das Gerücht, die Insel Elliðaey, welche zur Westman-Islands-Inselgruppe zählt, sei der isländischen Sängerin Björk geschenkt worden. Eine andere Theorie besagt, dass es sich um das Anwesen eines exzentrischen Milliardärs handeln könnte.

Haus wurde 1953 von Jagdverein gegründet Das Haus mit großzügiger Terrasse und kleinem Schuppen wirkt von Weitem modern, steht dort aber bereits seit über 70 Jahren. Erbaut wurde es im Jahr 1953 vom lokalen Jagd- und Fischereiverein (Elliðaey Hunting Association) und gehört somit keiner Privatperson. Seitdem diente es Vereinsmitgliedern als Unterkunft für die Jagd auf Papageitaucher und andere Seevögel. Zwar verfügt das Haus über einen begrenzten Komfort, wie etwa eine Sauna, dauerhaft bewohnt wird es jedoch nicht.

Elliðaey: Ist der Zutritt für Touristen möglich? Zu erreichen ist die Insel, die vom eiskalten Atlantikwasser umgeben ist, nur mit einem kleinen Boot. Das Haus selbst ist ausschließlich Vereinsmitgliedern zugänglich. Jedoch können Touristen an einer Bootstour von der Hauptinsel Heimaey aus teilnehmen und die Insel dabei zumindest aus der Nähe betrachten.