Shannen Michaela ist eine TikTokerin mit über einer halben Million Follower. Sie beschäftigt sich vor allem mit Themen wie Kindererziehung , Konsumkritik und Naturverbundenheit. Mit ihrem jüngsten Beitrag entfachte sie eine Debatte im Netz : Michaela erklärt, wieso sie sich gegen eine in den USA weit verbreitete Weihnachtstradition entschieden hat.

Influencerin kritisiert: Weihnachtsmann fördert Konsum

Mit den Worten "Drei Gründe, warum wir den Weihnachtsmann bei uns zu Hause nicht machen werden" leitet die Influencerin ihr Video ein. Sie wolle ihren zweijährigen Sohn nicht anlügen und die Beziehung zu ihm nicht auf Unwahrheiten aufbauen. Auch ohne den Weihnachtsmann (Santa Claus) gebe es genug "Magie" zur Adventzeit. Ein weiterer Grund: "Die Geschichte vom Weihnachtsmann fördert ein vom Konsum getriebenes Wertesystem, in dem der "Wert" eines Kindes an seine Leistung im Jahr gekoppelt wird", kritisiert sie.

Die Meinungen zu ihren Ansichten sind gespalten.