Handelsverband: Konsumenten suchen mehr Erlebnisse als Produkte

Bei den Konsumgewohnheiten von Österreicherinnen und Österreichern hat es im vergangenen Jahr einige Veränderungen gegeben. Der Handelsverband hat am Dienst die Ergebnisse einer genauen Untersuchung über das Einkaufsverhalten der Bevölkerung präsentiert und einen branchenweiten Ausblick gegeben. Einer von vier großen Trends, die man zuletzt beobachtet habe, sei das Wachsen des immateriellen Konsums , sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Mehr Ausgaben für persönliche Dienstleistungen

"Menschen sind Erlebnisse zunehmend wichtiger als Produkte. Freizeit, Wellness und persönliche Dienstleistungen boomen", so Will. Die Erlebnisorientierung zeige sich auch an mehr Gelegenheitskäufen, etwa auf Weihnachtsmärkten. Im vergangenen Jahr wurden von Haushalten 78,5 Milliarden Euro im Einzelhandel ausgegeben. Das ist ein Plus von 1,7 Prozent. "Im selben Zeitraum gab es aber Lohnanpassungen von plus 3,3 Prozent. Man sieht also, dass zusätzliches Einkommen nicht auf Ausgaben durchschlägt."

In einigen Bereichen gab es im Vorjahr dennoch ein sattes Plus, sagt Andreas Kreutzer, dessen Beratungsunternehmen einen detaillierten Bericht angefertigt hat. Für persönliche Dienstleistungen wurden 1,28 Milliarden Euro mehr ausgegeben als 2023, etwa für Pflege, Kinderbetreuung oder Haushaltshilfe. Deutlich mehr wurde auch für Urlaube ausgegeben. Zuwächse gibt es auch bei Gastronomie, aber weniger als in den Jahren zuvor. Kreutzer: "Viele Gäste sagen: Das wird mir mittlerweile zu teuer."

Diskrepanz bei Brot und Gebäck

Bei den Zuwächsen im Warenbereich dominieren Nahrungsmittel und Getränke. Mineralwasser und Soda verzeichnen ein Plus von 11 Prozent. Insgesamt sei ein Trend weg von Alkohol hin zu gesünderen Getränken zu verzeichnen. Der Umsatz mit Butter sei wegen hohen Preisen um 16 Prozent gestiegen. Zuwächse gab es auch bei Brot und Gebäck. Hier habe es laut Kreutzer einen deutlichen Preisansteig zu Beginn des Ukrainekrieges gegeben. Weizenpreise und auch Energiepreise seien jedoch mittlerweile gesunken, nicht aber die Preise für Brot und Gebäck: "Was die Bäcker hier aufführen, verstehe ich nicht ganz."