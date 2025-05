Ankerbrot-Chefin: "Bäcker arbeiten in der Nacht, da kommen wir nicht drum herum"

In der Ankerbrot-Zentrale in Wien 3: Birgit Aichinger ist seit September Geschäftsführerin.

Wie ist Ihre Positionierung?

Wir sind an Verkehrsknotenpunkten, Bahnhöfen, in Spitälern – also in Hochfrequenzlagen, wo wir von früh bis spät versorgen.

Ihr Bestseller?

Das Briochekipferl, wir verkaufen eine Million Stück im Jahr. Insgesamt decken wir eine gewisse Breite ab, vom Brot zum gefüllten Weckerl. Und wir sind stark bei Kaffee, haben gerade zur Wiener Marke ’Naber’ gewechselt. Wir sind kein Diskonter, keine Boutique, sondern gute Mittelklasse.

Orten Sie aktuell einen gewissen Bäckerei-Hype?

Es gibt einen Hype und das ist super. Wir liefern Produkte des täglichen Bedarfs, zu denen Menschen eine Beziehung haben. Das ist super und anstrengend zugleich, weil jeder eine Vorstellung hat, wie es schmecken soll.