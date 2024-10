Neue Bäcker-Konkurrenz: Ehemaliger Ankerbrot-Chef mischt Szene auf

Wir sind zufrieden, das Geschäft läuft recht ordentlich. Ich spreche nur nicht von Filialen, sondern von Bäckereien mit angeschlossenem Verkaufsraum. Bei uns wird an jedem Standort tatsächlich 100 Prozent des Sortiments produziert. Das unterscheidet uns vielleicht von anderen am Markt. Wir haben keine Logistik, keinen Lkw, der durch die Gegend fährt.

Aktuell gibt es vier mel&koffie Filialen in Österreich, eine fünfte folgt im November. Wie läuft das Geschäft?

Wenn man berücksichtigt, dass heute circa 80 Prozent der gesamten Brot- und Gebäckmenge, die der Österreicher konsumiert, im Supermarkt gekauft wird, ist das Potenzial für handwerkliche Premium-Bäckereien enorm groß. Was uns alle eint, ist, den Konsumenten davon zu überzeugen, dass handwerkliche Qualität die Extrameile zur Bäckerei wert ist.

Und doch ist das Angebot an Bäckereien breit. Ist überhaupt Platz für einen weiteren Player?

Die Kundschaft kann den Bäckern direkt an jedem Standort beim Backen zusehen

Aktuell gibt es vier mel&koffie Bäckereien in Österreich, weitere folgen in Kürze

Sie produzieren den Teig am Vortag, lassen ihn 20 Stunden ruhen. Der Arbeitstag beginnt um 6.30 Uhr in der Früh. Hoffen Sie so, genügend Mitarbeiter zu finden?

Das war tatsächlich eine Motivation dahinter. Natürlich wusste ich um den Mangel an Fachkräften. Wir haben erreicht, dass wir Bäckerinnen und Bäcker bekommen, die ein normales Familienleben haben wollen. Und die nicht bereit sind, nachts in die Backstube zu fahren. Dazu kommt natürlich, dass es für die Bäcker toll ist, den Kunden in die Augen zu schauen. Sie erleben den glücklichen Kunden persönlich und das macht ganz viel für die Motivation.

Was dürfen handgemachte Backwaren kosten?

Sie sind generell teurer als im Supermarkt, aber wir bemühen uns schon preislich.