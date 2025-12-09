Sie war wohl die größte wissenschaftliche und menschliche Leistung, die wir bis zu diesem Zeitpunkt vollbracht haben: Die Mondlandung. 1969 berührte Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Bis heute gibt es aber massenhaft Zweifler, die nicht glauben, dass dieser Moment der Apollo 11-Mission jemals passiert ist.

In den letzten Monaten wurden die Zweifel durch Content in Sozialen Medien noch weiter verstärkt. Warum geht uns diese Geschichte nicht aus dem Kopf und warum glauben wir immer noch nicht, dass die Menschheit wirklich auf dem Mond war? Die Fake Busters reisen mit euch ins All und versuchen in einem der größten Verschwörungsmythen Fakten zu schaffen…

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…