Sie soll unser Leben eigentlich erleichtern, schwebt aber doch wie ein Damoklesschwert über uns: Die künstliche Intelligenz. Seit Jahrzehnten sah die Welt keiner so großen Veränderung mehr entgegen wie im Moment. Gerade in Sachen Verschwörungsmythen birgt diese neue Technologie aber Gefahren. Dinge, die einfach erfunden sind, können plötzlich fotorealistisch dargestellt werden, Fake News zu produzieren, dauert nur noch Sekunden.

Müssen wir uns an eine dystopische Welt mit KI gewöhnen? Und was passiert, wenn die KI uns irgendwann überholt, klüger ist als der Mensch? Könnte uns eine Superintelligenz auslöschen? Die Fake Busters haben nachgeforscht.



Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…