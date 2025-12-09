Der australische Social-Media-Star Samuel Weidenhofer (22), besser bekannt unter seinem Profil @itssozer, half dem 88-jährigen Supermarkt-Kassierer und US-Veteranen Ed Bambas mithilfe einer Spendenaktion endlich in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Doch das war nicht alles: Es kam so viel Geld zusammen, dass Bambas all seine Schulden begleichen konnte und über Nacht zum Millionär wurde.

"Kindness Influencer" verändert Leben eines 88-Jährigen Der 22-jährige Influencer, der auf TikTok und Instagram insgesamt über 10 Millionen Follower hat, gilt als sogenannter "Kindness Influencer". Seine Videos, die von Mitgefühl, Wohltätigkeit und Großzügigkeit geprägt sind, erzielen regelmäßig Aufrufe im zweistelligen Millionenbereich. So auch sein aktuellster Beitrag. Darin bittet Weidenhofer den 88-jährigen Kassierer Ed Bambas in einem Supermarkt um Hilfe beim Scannen der Lebensmittel und kommt mit ihm ins Gespräch. Der 22-Jährige klärt ihn auf: "Tatsächlich hat mich jemand aus diesem Geschäft auf Sie aufmerksam gemacht und gesagt, dass Sie sehr fleißig sind."

Geld reicht nicht: 88-Jähriger muss Vollzeit arbeiten Bambas erzählt, dass er 1999 offiziell in Rente ging, sein ehemaliger Arbeitgeber aber Insolvenz anmeldete und er daraufhin einen Großteil seiner Altersleistungen sowie seine Krankenversicherung verlor. Um über die Runden zu kommen, hatte er wieder zu arbeiten begonnen und musste sein Haus sowie sein Grundstück verkaufen. Kurze Zeit später folgte ein weiterer Schicksalsschlag: Seine Frau verstarb vor sieben Jahren an einer chronischen Krankheit. "Seitdem versuche ich, wieder auf die Beine zu kommen", so der 88-Jährige, der fünf Tage die Woche Vollzeit im Supermarkt arbeitet.

Auf die Frage nach seinem Traum antwortet Bambas: "Ein bisschen das Leben führen, das ich mir gewünscht habe." Daraufhin entgegnet Weidenhofer: "Ich möchte deine Geschichte erzählen und Menschen dazu bewegen, dir den Ruhestand zu ermöglichen." Der 88-Jährige bedankt sich und kämpft mit den Tränen.

1,77 Millionen US-Dollar wurden für 88-Jährigen gespendet Das Video hat inzwischen über 15 Millionen Aufrufe gesammelt und die Spendenbereitschaft war überwältigend. Binnen kürzester Zeit kamen über 1,77 Millionen US-Dollar (rund 1,52 Millionen Euro) zusammen. "Dies ist eine der größten individuellen Fundraising-Aktionen in der Geschichte von GoFundMe. Wenn du möchtest, kannst du dich zur Ruhe setzen, denn wir haben 1,77 Millionen Dollar für dich gesammelt", erklärte der TikToker.