New York: Was die heimliche Hauptstadt der Welt ausmacht

Und damit zweifelsfrei in einem Wolkenkratzer. Als solche gelten Gebäude ab ca. 50 Stockwerken. In New York stehen 6.000 Hochhäuser, von denen rund 600 Wolkenkratzer sind.

Die im Jahr 1624 in Nieuw Amsterdam einfallenden Niederländer waren übrigens nicht die ersten, die sich hier niederließen, lebten doch bei ihrer Ankunft schon 15.000 Algonkin-Indianer in der Region. Einer Legende zufolge haben sie die Insel Manna-Hatta (= Hügelige Insel, heute Manhattan) für Glasperlen, Pelze und Gewürze im Wert von 24 Dollar an die Holländer verkauft. Streit und blutige Kämpfe mit den „wilden“ Ureinwohnern, wie die Indianer von den Europäern genannt wurden, standen bald an der Tagesordnung.