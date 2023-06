Elon Musk und Mark Zuckerberg wollen sich im Käfig prügeln

Der Rundfunksprecher und Kampfsportjournalist Nick Peet sagte in der BBC-Sendung World at One, dass Dana White, der Präsident der UFC, sich "die Lippen nach der Möglichkeit lecken würde, diesen Kampf zu veranstalten".

Auf die Frage, wer seiner Meinung nach den Sieg davontragen würde, antwortete er: "Auf jeden Fall Zuckerberg! Er ist 12 Jahre jünger. Und er ist viel kleiner. Ich glaube, er ist 1,70 m groß, Elon ist wahrscheinlich um die 1,80 m groß. Und Elon wiegt wahrscheinlich ein paar Kilo mehr als er.