Einspruch gegen Abschussbefehl für Trentiner Problembärin eingereicht

Italienische Tierschutzverbände haben bei einem Verwaltungsgericht in Trient Einspruch gegen den Befehl des Trentiner Landeshauptmannes Maurizio Fugatti zur Tötung einer Problembärin eingereicht. Die Tierschutzverbände beklagten in ihrem Einspruch "Fugattis groteske Verbissenheit gegen Raubtiere". Das Tier mit dem Identifikationscode F36 hatte am 30. Juli in der Ortschaft Mandrel zwei junge Jäger angegriffen.

➤ Bergretter in Italien rücken wegen Wolf und Bär nicht mehr aus: Und in Österreich?