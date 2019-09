Eine Nacht wie Lord und Lady Grantham: "Downton Abbey" ist auf Airbnb

Graf und Gräfin Carnarvon, die Besitzer von "Highclere Castle" (so heißt das Schloss, in dem die Serie spielt) öffnen erstmals ihr prunkvolles Eigentum mit seinen mehr als 300 Räumen für eine Nacht.

Allerdings auch wirklich nur für eine Nacht.

Buchung ab 1. Oktober

Am 26. November werden sie zwei Gäste willkommen heißen, berichtet The Guardian. Gebucht werden kann das Schloss über die Online-Plattform Airbnb, siehe hier. Die Buchungsmöglichkeit wird am 1. Oktober um 13 Uhr österreichische Zeit (12 Uhr, englische Zeit) freigeschaltet.

Kostenpunkt 168 Euro.