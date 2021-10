Ein Monat Vulkanausbruch auf La Palma - und kein Ende in Sicht

Wie schon damals warnten die Behörden erneut, beim Kontakt der um die 1.000 Grad heißen Lava mit dem salzigen Meerwasser könnten sich giftige Dämpfe bilden.

400 Mio. Euro Schaden

Seitdem der Vulkan auf La Palma im September erstmals seit 50 Jahren wieder aktiv geworden war, wurden fast 2.000 Gebäude zerstört und etwa 800 Hektar in Mitleidenschaft gezogen. Das entspricht rund 1.120 Fußballfeldern. Rund 7.000 Menschen mussten seit dem 19. September vorsorglich ihre Häuser verlassen und kamen bei Angehörigen in anderen Teilen der Insel oder in Hotels unter.