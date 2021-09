La Palma: Lava bringt Meer zum Kochen, Wunderhaus steht nicht mehr

"Wunderhaus" zerstört

Seit dem Vulkanausbruch am 19. September wurden unzählige Hektar Land zerstört, vorrangig Bananenplantagen. 15 Prozent der normalen Ernte in dieser Jahreszeit durch den Vulkanausbruch verloren gegangen. Rund 600 Gebäude verbrannten, mittlerweile auch das sogenannte Wunderhaus: Das kleine Häuschen war berühmt geworden, weil es inmitten einer glühend heißen Lavawüste zunächst unbeschadet geblieben war, während Hunderte andere Bauten rundherum zerstört worden waren. Wie auf Bildern und Videos zu sehen war, floss der Lavastrom tagelang um das kleine Gebäude in der Ortschaft El Paraíso (deutsch: Das Paradies, Anm.) herum. Nun aber ist es plötzlich verschwunden.