Ehepaar nach Genuss von Kugelfisch in Malaysia gestorben

Zwei Wochen nach seiner Ehefrau ist ein Mann in Malaysia am Genuss des giftigen Kugelfischs gestorben. Der 84-Jährige sei Samstagfrüh in einem Krankenhaus in Kluang im Bundesstaat Johor seiner Vergiftung erlegen, sagte der Chef der staatlichen Gesundheitsbehörde, Ling Tian Soon, der Zeitung "Malay Mail".

Das Ehepaar hatte dem Bericht zufolge den giftigen Fisch am 25. März gegessen, die 83-jährige Frau starb noch am selben Tag. Beide hatten nach dem Verzehr Vergiftungserscheinungen wie Taubheit im Gesicht, Atembeschwerden und Herzrhythmusstörungen gezeigt.