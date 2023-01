Ehemaliges Supermodel Tatjana Patitz 56-jährig gestorben

Tatjana Patitz, die in den 1980ern und -90ern mit Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington und Naomi Campbell eines der ersten Supermodels war, ist tot. Sie starb laut Vogue 56-jährig.

Starfotograf Peter Lindbergh war entscheidend an der Karriere der in Hamburg geborenen Patitz beteiligt. Sie war "bei weitem weniger sichtbar als die anderen", sagte die legendäre Vogue-Chefin Anna Wintour. "Sie war mysteriöser, erwachsener, ungreifbarer - und das hat seinen eigenen Appeal".

Patitz wurde am 25. März 1966 in Hamburg geboren und wuchs in Schweden auf. Später zog sie nach Kalifornien und bekam auch einige Filmrollen. Das Model hatte einen Sohn.