Stromausfall in Ecuador: kein Internet, keine U-Bahnen, Chaos

In Ecuador ist am Mittwoch Nachmittag für mindestens eine Stunde landesweit der Strom ausgefallen .

"Es liegt ein Fehler in der Übertragungsleitung vor, der zu einer Kettenabschaltung geführt hat, sodass im gesamten Land der Strom ausgefallen ist", sagte der kommissarische Energieminister Roberto Luque. Rund 18 Millionen Einwohner säßen im Dunkeln. Der U-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt Quito kam nach Angaben des Betreibers zum Erliegen.

Chaos auf den Straßen

Auf den Straßen herrschte Verwirrung, weil die Ampeln ausgefallen waren, berichtete ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters. Die Internetversorgung war zeitweise unterbrochen, das Mobilfunknetz gestört. Nach und nach wurde die Versorgung dann fast vollständig wiederhergestellt. "Was heute passiert ist, ist nur ein weiterer Beweis für die Energiekrise, mit der wir es zu tun haben", so Luque. Der Stromausfall sei auf mangelnde Investitionen in die Stromübertragung zurückzuführen, die hätte vermieden werden können.