Nach Geiselnahme: Über 300 Festnahmen im Kampf gegen Banden in Ecuador

Geiselnahme am Dienstag: Bewaffnete drangen in TV-Sender ein

In einer beispiellosen Machtdemonstration waren Bewaffnete am Dienstag während einer Live-Übertragung in die Räumlichkeiten des staatlichen Fernsehsenders TC Televisión in der Hafenstadt Guayaquil eingedrungen und hatten mehrere Journalisten und Mitarbeiter als Geiseln genommen. In den Aufnahmen waren Schüsse und Schreie von Menschen zu hören.

