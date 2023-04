Ecuador: Mindestens zwölf Tote bei Gefängnis-Kämpfen

In einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens zwölf Häftlinge getötet worden. Die Leichen hätten Schusswunden aufgewiesen, schrieb die Generalstaatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Samstag auf Twitter. Weitere drei Insassen der Haftanstalt am Rande der Millionenstadt Guayaquil wurden demnach verletzt. Der Vorfall vom Freitag werde untersucht, die Verantwortlichen ermittelt.

Die Zeitung El Universo berichtete unter Berufung auf den Gefängnisdirektor Ronald Sánchez, es habe sich vermutlich um Auseinandersetzungen mit Schusswaffengebrauch zwischen Bandenmitgliedern unter den Häftlingen gehandelt. Diese hätten rund viereinhalb Stunden angedauert. Nach Angaben der Strafvollzugsbehörde SNAI war das Gefängnis nach dem Einsatz einer taktischen Polizeieinheit unter Kontrolle.