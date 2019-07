Dubai: Geflohene Prinzessin kämpft in London um ihre Kinder

Er dürfte versuchen, Haya, deren Anwältin den britischen Thronfolger Charles bei der Scheidung von Lady Diana vertrat, in ein schlechtes Licht zu rücken. In einem auf Instagram veröffentlichten Gedicht hatte er einer namenlosen Frau Betrug vorgeworfen und geschrieben: „Mir ist egal, ob du lebst oder stirbst.“

Damit bezog sich Mohammed offenbar auf Gerüchte, Haya habe eine Affäre mit ihrem britischen Bodyguard und sei deshalb nach London gegangen.

"Das Böse in Person"

Insider widersprechen dem – immerhin ist Haya das bereits dritte weibliche Mitglied der Herrscherfamilie, das dem Goldenen Käfig in Dubai zu entkommen versuchte. Im Vorjahr floh Prinzessin Latifa, eines der mindestens 23 Kinder des Emirs, per Jetski und Boot in Richtung Indien, nachdem sie ihren Vater in einem Internetvideo als das „Böse in Person“ bezeichnet hatte.