Frau des Emirs von Dubai ist auf der Flucht

Der Emir tobt. „Du lebtest und du starbst“ betitelte er ein Gedicht, das er auf seiner Poesie-Website veröffentlichte: „Du Betrügerin hast das wertvollste Vertrauen missbraucht und dein Spiel wurde offenbar. Mir ist egal, ob du lebst oder stirbst.“

Haya wäre nicht die erste arabische Ehefrau oder Tochter, die nach einem Fluchtversuch gewaltsam zurückgeführt und eingesperrt wird. Das weiß sie aus nächster Nähe. Mohammed bin Raschid Al Maktoum ist bekannt dafür, seine Familie mit sechs Ehefrauen und mindestens 23 Kindern streng unter Kontrolle zu halten und diese sogar mit Gewalt an sich zu binden.

Im Vorjahr machte bereits eine Tochter des Emirs Schlagzeilen. Die 33-jährige Sheika Latifa wollte vom Oman per Jetski und dann mit einer Yacht nach Goa in Indien kommen, um von dort in die USA zu fliegen und politisches Asyl zu beantragen. Laut ihren Fluchthelfern, dem französischen Doppelagenten Hervé Jaubert und Latifas finnischer Kampfsportlehrerin Tiina Jauhiainen, stoppten fünf Kriegsschiffe die Yacht in indischen Gewässern und brachten Sheika Latifa zurück nach Dubai.

Die junge Frau hatte vor ihrer Flucht ein Video aufgenommen und darin ihren Vater als das „Böse in Person“ bezeichnet. Er sei für den Tod Dutzender Menschen verantwortlich. Unter anderem habe er eine Ehefrau ihres Onkels nach dessen Tod umbringen lassen, weil er sie nicht mochte und sie ihm zuviel geredet habe.