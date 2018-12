Drohnen-Alarm bei Flughafen London-Gatwick: Zwei Festnahmen

Nach der Festnahme zweier Verdächtiger soll der tagelang durch umherfliegende Drohnen lahmgelegte Londoner Großflughafen Gatwick wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. "Unsere Start- und Landebahn ist offen und wir streben für Samstag einen vollständigen Planbetrieb an", hieß es in der Früh auf der Webseite des Flughafens. Passagiere werden aber dazu angehalten vor der Anreise zum Flughafen ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren, um die Flugdaten und eventuelle Verspätungen zu checken.

Wenige Stunden zuvor hatten die Ermittlungen zu den gezielten Drohnen-Störaktionen zur Festnahme zweier Verdächtiger geführt. Von den Flugausfällen und Umleitungen infolge dutzendfacher Drohnensichtungen über dem Flugfeld waren seit Mittwochabend Hunderttausende Passagiere betroffen - und das mitten in der Hauptreisezeit vor Weihnachten. Auch auf den Flughäfen Wien-Schwechat, Salzburg und Innsbruck kam es zu Verspätungen bzw. Annullierungen von Flügen nach und von London-Gatwick. Gatwick ist Europas siebentgrößter Flughafen und die Nummer zwei in Großbritannien nach London-Heathrow.

Hubschrauber, Scharfschützen und Armee im Einsatz

Laut Polizei wurden "erhebliche Kräfte mobilisiert", um die Drohnen und die Verantwortlichen hinter den Störaktionen ausfindig zu machen. Doch gingen die Störmanöver trotz eines Großeinsatzes mit Hubschrauber, Scharfschützen und Spezialgerät der Armee zunächst weiter.

Zwar konnte am Freitag in der Früh der Flugbetrieb nach 36-stündigem Stillstand wieder aufgenommen werden, am Abend wurde aber erneut eine Drohne entdeckt. Wieder wurde das Flugfeld gesperrt - diesmal nur für etwas mehr als eine Stunde. Danach gab es einige Starts und Landungen, allerdings noch keinen wirklich normalen Flugbetrieb.