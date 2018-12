Flughafen Gatwick: Kein Heimkommen zu Weihnachten

Erst Freitagfrüh wurden wieder Maschinen in London-Gatwick, dem fünftgrößten Flughafen Europas, abgefertigt, ehe der Betrieb am Abend wieder zum Erliegen kam. Wieder waren Drohnen gesichtet worden. Der Rückstau der Reisenden seit Mittwoch Abend hatte es in sich. „Coming Home For Christmas“ ( Heimkommen zu Weihnachten) hatten sich die Passagiere anders vorgestellt. Auch am Freitag mussten 100 Flüge abgesagt werden, viele Betroffene fanden keine Hotelzimmer in London und diese schliefen dann in den Wartehallen.



Scotland Yard und Militärexperten hatten auch am Freitag noch keine Ahnung, wer mit ein oder zwei Drohnen den Flughafen lahmgelegt hat. Zuvor hieß es, von Gatwick-Manager Chris Woodroofe, Polizei und Militär hätten „schadensbegrenzende Maßnahmen“ eingesetzt, die den Flugbetrieb erlaubten. Diese sollten auch weitere Störungen verhindern – vegeblich.

Die Sun vermutete einen „einsamen Wolf“, nicht auszuschließen, dass es ein Öko-Aktivist sein könnte.

Offiziell waren am Donnerstag 115.000 Menschen am Freitag 126.000 von dem Flugchaos betroffen. Die Daily Mail kam sogar mit allen Umleitungen auf 360.000 Betroffene. Sie werden vermutlich keine Entschädigung bekommen, da es sich um „höhere Gewalt“ gehandelt hätte: 40 Mal waren die unbemannten Flugobjekte am Himmel aufgetaucht. Ein Zusammenstoß mit startenden oder landenden Maschinen kann fatal enden – und da Sicherheit immer vorgeht, musste der Flugbetrieb eingestellt werden.