Drogenboss nach jahrelanger Flucht in Berlin gefasst: 19 Jahre Haft

Nach jahrelanger Flucht ist nach Angaben der niederländischen Polizei ein belgischer Drogenboss in Berlin festgenommen worden. Der 48-Jährige entzog sich demnach seit 2020 vor der belgischen und niederländischen Justiz ehe er am Donnerstag festgenommen worden sein soll. In den Niederlanden war er wegen des Handels von Kokain und Heroin zu elf Jahren Haft verurteilt worden, in Belgien muss er nach Angaben der Polizei noch eine Haftstrafe von acht Jahren verbüßen.