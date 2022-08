Doppelmayr baut die längste Gondelbahn der Welt - in der Karibik

Der Auftrag an Doppelmayr wurde von der ABL Holdings LTD erteilt. Die Input Projektentwicklungs GmbH kümmert sich um ein Konzept für die ökologische und wirtschaftliche Entwicklung des Gebiets. In der Talstation sollen Shopping- und Einkehrmöglichkeiten geschaffen werden, im Bereich rund um die Bergstation werden ein Restaurant und eine Panoramaterrasse errichtet. Auf dem höchsten Punkt soll eine sechs Meter hohe Statue des Nationalvogels "Sisserou" aufgestellt werden. Über einen Wanderweg gelangen die Besucher in wenigen Minuten von der Bergstation zum Boiling Lake.